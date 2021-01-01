arabam.com

 

İhale araçları şimdi yayında!
Hemen inceleyin kar etme fırsatını kaçırmayın!
Arabam İhale
Araçları İncele
Son Aramalar

Ücretiz İlan Ver

  • 2 dakikada hızlıca ilan ver
  • İlanın hızlıca onaylansın
  • 5 milyon alıcıya ulaş
Ücretsiz İlan Ver

Trink Sat

  • Araç bilgilerini gir, teklifimizi gör
  • Ücretsiz ekspertiz randevunu al
  • Güvenle ve zahmetsizce bize sat
  • 1 saat içinde paran cebinde
Trink Sat
Randevularımı Yönet
1

30 saniye’de fiyat teklifi al

2

Ücretsiz ekspertiz randevunu oluştur

3

Nihai fiyat ile 1 saate Trink sat!

Trink sat! Noktalarını Göster
Trink sat! Alım Noktalarında Koronavirüs Önlemleri
Aracını Trink sat!

Aracınızın bilgilerini doldurun, en doğru fiyata zahmetsizce satın!

Anında Nakit

Aracınızı anında nakit olarak bize satarak lokasyonlarımızdan ayrılabilirsiniz.
Size zamandan tasarruf kazandırır!

Doğru Fiyat

Piyasadaki arz ve talebi dikkate alan fiyatlama algoritmamız ile aracınıza değerinde fiyat verilir. Nakit fiyat teklifimiz 2 gün boyunca geçerlidir.

Zahmetsiz Satış

Uzun süren telefon görüşmeleri, tanımadığınız bir çok insanla muhatap olma gibi dertlerden bağımsız, zahmetsizce araç satış deneyimi

Güvenli Satış

Her gün yeni bir araç satış dolandırıcılığı yöntemi duymaktayız. Araçsız ve parasız kalmaktansa arabam.com güvencesiyle nakit anında hesabınızda!

Ücretsiz Hizmet

Süreç boyunca sizden hiç bir ücret talep edilmez.

Karar Sizin

Aracınızın durumu bağımsız eksperler tarafından kontrol edilir, verilen fiyatı beğenmezseniz aracınızı satmak zorunda değilsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular
Genel
Hangi araçlara teklif veriliyor?

Trink sat! kapsamında sunduğumuz fiyat teklifi sadece binek ruhsatlı, 2000-2019 yılları arası model ve 200.000 km altı ise yapılabilir.

Ekspertiz incelemesi yapıldıktan sonra aracın alınabilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

  • Aracın vergi/ceza borcunun olmaması
  • Araç üzerinde haciz/ipotek bulunmaması
  • Araç ruhsat sahibinin veya vekalet verdiği kişinin noterde bulunması
  • Araç ruhsat sahibinin, aracı en az 1 ay önce satın almış olması
  • Muayenesinin en az 30 gün geçerli olması
  • Yedek anahtar ve kullanım kılavuzunun olması (Araç almamıza engel değildir, ancak eğer yoksa fiyat revize edilecektir)
  • Aracın ağır hasarlı/pert geçmişinin olmaması
  • Araç komple boyalı veya komple değişenli olmamalı
  • Araç airbag işlemli/açmış olmamalı
  • Araçta arıza lambası yanıyor olmamalı
  • Araç LPG’li ise ruhsata işli olması
  • Araca modifiye yapılmış olmaması

arabam.com; Sel/Su/Dolu/Yıldırım kaydı olan, Km’sine müdahale edilmiş, Şasi işlemli, Motor Arıza veya herhangi bir uyarı ışığı yanan araçları almamaktadır.

Süreç nasıl işliyor?

Öncelikle arabanızın özellik ve kondisyon bilgilerini girerek satın alma teklifimizi öğreniyorsunuz. Teklifimizi beğenirseniz size en yakın ekspertiz noktamızdan randevu oluşturarak aracınızı kontrole getiriyorsunuz. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra noterde satış işlemleri tamamlanarak, arabanızın satış işlemleri gerçekleştiriliyor ve ödemeniz banka hesabınıza 1 saat içinde gönderiliyor.

Araç ekspertizi ve nihai teklif süreci nasıl işlemektedir?

Ekspertizde ilk olarak kaporta ve boya kontrolleri yapılır. Fiyat teklifi öncesi verilen bilgilerde bir farklılık yoksa teklif geçerlidir. Fiyat teklifi öncesi verilen bilgiler dışında hasar/değişen/boya çıkması durumda yeni bir fiyat teklifi anında paylaşılır. Teklifimizi kabul etmeniz durumunda mekanik ve motor ekspertiz kontrolü yapılır. Mekanik ve motor ekspertizinden sonra nihai teklifimiz oluşturulur ve kabul etmeniz durumunda aracın satışı için noter işlemlerine başlanır. Yapılan kontrollerde beyanınızdan farklı bulgulara rastlanmazsa teklifimizde revize yapılmaz.

Aracınızın ekstra özellikleri varsa ekspertiz noktasında bulunan satın alma uzmanımız gerekli kontrolleri yapacaktır. Ekspertiz işlemi sırasında bu konuda kendisinden bilgi alabilirsiniz.

Tekliflerimizin geçerlilik süresi 2 iş günü olduğu için randevu alımında bu süreyi aşmıyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca, aracınız ile ekspertiz alanından ayrılıp daha sonra tekrar geldiğinizde araca yeniden ekspertiz yapılması gerekecektir.

Arabamı kim satın alacak?

Nihai fiyatlandırmada anlaşma sağlandığı takdirde arabanızı yetkili satın alma uzmanımız arabam.com adına satın alacaktır.

Aracım LPG’li, bir fark yaratır mı?

Aracın LPG’li olması verilen fiyat teklifini etkilemez ancak satış işleminin gerçekleşmesi için LPG özelliğinin ruhsata işli olması gerekir.

Araç sahibi değilim, ne yapmam gerekir?

Randevu sonunda araç satış işlemi yalnızca ruhsat sahibi ile ya da vekalet verdiği kişi ile yapılabilir. Araç sahibi siz değilseniz geçerli vekalet belgelerinizin olması gereklidir.

Teklif Aşaması
Trink sat! fiyat teklifi nasıl belirleniyor?

Fiyat teklifi arabanıza ait verdiğiniz bilgiler baz alınarak verilir. Eğer teklif almak için verilen yıl, marka – model, km, hasar, boya – değişen bilgilerinde fark varsa, fiyat teklifi geçerliliğini kaybeder. Ekspertiz incelemesi sırasında araçta fiyat teklifi öncesi verilen bilgiler dışında hasar/değişen/boya çıkması durumda nakit teklifinde değişiklik olabilir.

Fiyat teklifi ne kadar süre geçerli?

Verilen fiyat teklifi 2 iş günü süresince geçerlidir. 2. günden sonra tekrar fiyat almak isterseniz, yeniden bilgilerinizi girerek o günlük piyasa koşullarına uygun fiyat teklifini alabilirsiniz. Değişen piyasa koşulları nedeniyle daha önce verilen fiyat teklifi ile aynı fiyat teklifi yapılacağının garantisi yoktur.

Verilen teklifi beğendim, sonrasında ne olacak?

Fiyat teklifini beğendiyseniz, “ekspertiz randevusu al” bağlantısına tıklayarak size en uygun arabam.com araç satın alma noktasından randevunuzu alırsınız. Verilen fiyat teklifiniz ve aldığınız randevu bilgileri e-mail ve sms ile size gönderilir. Müşteri hizmetlerimiz sizi arayarak ekspertiz gün ve saati için teyit alır. Ekspertiz noktasında aracınız bağımsız ekspertiz firması tarafından incelenir. Verdiğiniz bilgiler geçerli ise verilen fiyat üzerinden noter satışı tamamlanmak üzere süreç başlatılır.

Kaç kez fiyat teklifi alabilirim?

Sorgulama hakkınız haftada 3 ile sınırlıdır.

Ekspertiz Aşaması
Ekspertiz ücretli mi?

Trink sat! sürecinde yapılan ekspertiz işleminin ücreti arabam.com tarafından karşılanır ve siz herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Ekspertiz randevusu nasıl alabilirim?

Araç bilgilerinizi girip, Trink sat! fiyat teklifinizi aldıktan sonra “Ekspertiz Randevusu Alın” bağlantısına tıklayıp size en yakın ekspertiz merkezimizi ve uygun tarihi seçerek rezervasyonunuzu oluşturabilirsiniz.

>>Fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayın

Ekspertiz noktasında hangi kontroller yapılmaktadır?
  • Araç kaportasının değişen ve boyanan parçaları kontrol edilir.
  • Araçta değer kaybı oluşturabilecek araç içindeki ve dışındaki hataların tespiti yapılır.
  • Aracın motor ve mekanik problemleri tespit edilir.
  • Tramer kaydı ve son muayene km bilgileri sorgulanır.
Ekspertiz noktasına gelmeden önce ne yapmalıyım?
  • Araç kontrollerinizin kolaylıkla yapılabilmesi için aracınızı temiz getirmeniz önemlidir.
  • Aracınızda kaplama varsa; boya kontrolü yapılamayacağından kaplamanın önceden söktürülmesi gerekmektedir.
Ekspertiz randevusu ve satış süreci için yanımda neler olmalı?
  • Ruhsatınız
  • Nüfus Cüzdanınız
  • Araç sahibi olmamanız durumunda geçerli vekalet belgeleriniz
  • Aracın yedek anahtarları ve kullanım kılavuzları
  • Araç servis dokümanları (varsa)
  • Araç Muayene geçerlilik süresi (en az 30 gün olmalıdır)

Ayrıca araç satışına engel oluşturacak;

  • Ödenmemiş trafik cezası,
  • Ödenmemiş MTV borcu,
  • Araç üzerine rehin/haciz sorgulamalarını da yapmanız noter işlemlerinin aksamaması adına önemlidir
Ekspertiz noktalarınız hangi il ve ilçelerde var?
Ekspertiz noktalarımızın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Ekspertiz randevusu almadan gidebilir miyim?

Evet, ekspertiz randevusu almadan da araç alım noktalarımıza gidebilirsiniz ancak gideceğiniz ekspertiz noktamızdaki yoğunluğa göre beklemeniz gerekebilir. Bu sebeple randevu almanız, işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz yürütülmesi adına kolaylık sağlayacaktır.

Cumartesi gününe randevu aldığımda aracımı aynı gün satabiliyor muyum?

Cumartesi günü randevu alan kullanıcılarımızın araç ekspertizi yapılır ve kontroller sonrası onay vermeleri durumunda satış işlemleri Pazartesi günü tamamlanmaktadır.

Satış Aşaması
Ödeme nasıl yapılacak?

Tüm kontroller sonrası fiyat teklifinde anlaşıldığında, noter üzerinden satın alma tamamlanır. Araç satış işlemi sonrasında ödemeniz 1 saat içerisinde hesabınıza banka transferi ile gönderilir.

Aracım hemen satın alınıyor mu?

Ekspertiz noktamızda yapılan kontrollerde beyanlarınıza ilişkin farklı bulgular olmadığı takdirde aracınızı sistemde vermiş olduğumuz teklifle hemen satın alıyoruz.

Noter satış bedelini kim karşılıyor?

"Trink sat!" hizmeti kapsamında alıcı olarak noter satış bedeli arabam.com tarafından karşılanmaktadır.

Aracımı satmaktan vazgeçtim, herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

Aracınızı ekspertiz öncesi ya da sonrası herhangi bir aşamada satmaktan vazgeçerseniz hiçbir ücret ödemeniz gerekmez.

Diğer tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Müşteri Hizmetleri İletişim Numarası:
0850 759 90 00

YUKARI ÇIK

this is a message