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Piyasadaki arz ve talebi dikkate alan fiyatlama algoritmamız ile aracınıza değerinde fiyat verilir. Nakit fiyat teklifimiz 2 gün boyunca geçerlidir.
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Her gün yeni bir araç satış dolandırıcılığı yöntemi duymaktayız. Araçsız ve parasız kalmaktansa arabam.com güvencesiyle nakit anında hesabınızda!
Süreç boyunca sizden hiç bir ücret talep edilmez.
Aracınızın durumu bağımsız eksperler tarafından kontrol edilir, verilen fiyatı beğenmezseniz aracınızı satmak zorunda değilsiniz.
Trink sat! kapsamında sunduğumuz fiyat teklifi sadece binek ruhsatlı, 2000-2019 yılları arası model ve 200.000 km altı ise yapılabilir.
Ekspertiz incelemesi yapıldıktan sonra aracın alınabilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:
arabam.com; Sel/Su/Dolu/Yıldırım kaydı olan, Km’sine müdahale edilmiş, Şasi işlemli, Motor Arıza veya herhangi bir uyarı ışığı yanan araçları almamaktadır.
Öncelikle arabanızın özellik ve kondisyon bilgilerini girerek satın alma teklifimizi öğreniyorsunuz. Teklifimizi beğenirseniz size en yakın ekspertiz noktamızdan randevu oluşturarak aracınızı kontrole getiriyorsunuz. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra noterde satış işlemleri tamamlanarak, arabanızın satış işlemleri gerçekleştiriliyor ve ödemeniz banka hesabınıza 1 saat içinde gönderiliyor.
Ekspertizde ilk olarak kaporta ve boya kontrolleri yapılır. Fiyat teklifi öncesi verilen bilgilerde bir farklılık yoksa teklif geçerlidir. Fiyat teklifi öncesi verilen bilgiler dışında hasar/değişen/boya çıkması durumda yeni bir fiyat teklifi anında paylaşılır. Teklifimizi kabul etmeniz durumunda mekanik ve motor ekspertiz kontrolü yapılır. Mekanik ve motor ekspertizinden sonra nihai teklifimiz oluşturulur ve kabul etmeniz durumunda aracın satışı için noter işlemlerine başlanır. Yapılan kontrollerde beyanınızdan farklı bulgulara rastlanmazsa teklifimizde revize yapılmaz.
Aracınızın ekstra özellikleri varsa ekspertiz noktasında bulunan satın alma uzmanımız gerekli kontrolleri yapacaktır. Ekspertiz işlemi sırasında bu konuda kendisinden bilgi alabilirsiniz.
Tekliflerimizin geçerlilik süresi 2 iş günü olduğu için randevu alımında bu süreyi aşmıyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca, aracınız ile ekspertiz alanından ayrılıp daha sonra tekrar geldiğinizde araca yeniden ekspertiz yapılması gerekecektir.
Nihai fiyatlandırmada anlaşma sağlandığı takdirde arabanızı yetkili satın alma uzmanımız arabam.com adına satın alacaktır.
Aracın LPG’li olması verilen fiyat teklifini etkilemez ancak satış işleminin gerçekleşmesi için LPG özelliğinin ruhsata işli olması gerekir.
Randevu sonunda araç satış işlemi yalnızca ruhsat sahibi ile ya da vekalet verdiği kişi ile yapılabilir. Araç sahibi siz değilseniz geçerli vekalet belgelerinizin olması gereklidir.
Fiyat teklifi arabanıza ait verdiğiniz bilgiler baz alınarak verilir. Eğer teklif almak için verilen yıl, marka – model, km, hasar, boya – değişen bilgilerinde fark varsa, fiyat teklifi geçerliliğini kaybeder. Ekspertiz incelemesi sırasında araçta fiyat teklifi öncesi verilen bilgiler dışında hasar/değişen/boya çıkması durumda nakit teklifinde değişiklik olabilir.
Verilen fiyat teklifi 2 iş günü süresince geçerlidir. 2. günden sonra tekrar fiyat almak isterseniz, yeniden bilgilerinizi girerek o günlük piyasa koşullarına uygun fiyat teklifini alabilirsiniz. Değişen piyasa koşulları nedeniyle daha önce verilen fiyat teklifi ile aynı fiyat teklifi yapılacağının garantisi yoktur.
Fiyat teklifini beğendiyseniz, “ekspertiz randevusu al” bağlantısına tıklayarak size en uygun arabam.com araç satın alma noktasından randevunuzu alırsınız. Verilen fiyat teklifiniz ve aldığınız randevu bilgileri e-mail ve sms ile size gönderilir. Müşteri hizmetlerimiz sizi arayarak ekspertiz gün ve saati için teyit alır. Ekspertiz noktasında aracınız bağımsız ekspertiz firması tarafından incelenir. Verdiğiniz bilgiler geçerli ise verilen fiyat üzerinden noter satışı tamamlanmak üzere süreç başlatılır.
Sorgulama hakkınız haftada 3 ile sınırlıdır.
Trink sat! sürecinde yapılan ekspertiz işleminin ücreti arabam.com tarafından karşılanır ve siz herhangi bir ücret ödemezsiniz.
Araç bilgilerinizi girip, Trink sat! fiyat teklifinizi aldıktan sonra “Ekspertiz Randevusu Alın” bağlantısına tıklayıp size en yakın ekspertiz merkezimizi ve uygun tarihi seçerek rezervasyonunuzu oluşturabilirsiniz.
Ayrıca araç satışına engel oluşturacak;
Evet, ekspertiz randevusu almadan da araç alım noktalarımıza gidebilirsiniz ancak gideceğiniz ekspertiz noktamızdaki yoğunluğa göre beklemeniz gerekebilir. Bu sebeple randevu almanız, işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz yürütülmesi adına kolaylık sağlayacaktır.
Cumartesi günü randevu alan kullanıcılarımızın araç ekspertizi yapılır ve kontroller sonrası onay vermeleri durumunda satış işlemleri Pazartesi günü tamamlanmaktadır.
Tüm kontroller sonrası fiyat teklifinde anlaşıldığında, noter üzerinden satın alma tamamlanır. Araç satış işlemi sonrasında ödemeniz 1 saat içerisinde hesabınıza banka transferi ile gönderilir.
Ekspertiz noktamızda yapılan kontrollerde beyanlarınıza ilişkin farklı bulgular olmadığı takdirde aracınızı sistemde vermiş olduğumuz teklifle hemen satın alıyoruz.
"Trink sat!" hizmeti kapsamında alıcı olarak noter satış bedeli arabam.com tarafından karşılanmaktadır.
Aracınızı ekspertiz öncesi ya da sonrası herhangi bir aşamada satmaktan vazgeçerseniz hiçbir ücret ödemeniz gerekmez.
Diğer tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Müşteri Hizmetleri İletişim Numarası:
0850 759 90 00