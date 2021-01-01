Araç ekspertizi ve nihai teklif süreci nasıl işlemektedir?

Ekspertizde ilk olarak kaporta ve boya kontrolleri yapılır. Fiyat teklifi öncesi verilen bilgilerde bir farklılık yoksa teklif geçerlidir. Fiyat teklifi öncesi verilen bilgiler dışında hasar/değişen/boya çıkması durumda yeni bir fiyat teklifi anında paylaşılır. Teklifimizi kabul etmeniz durumunda mekanik ve motor ekspertiz kontrolü yapılır. Mekanik ve motor ekspertizinden sonra nihai teklifimiz oluşturulur ve kabul etmeniz durumunda aracın satışı için noter işlemlerine başlanır. Yapılan kontrollerde beyanınızdan farklı bulgulara rastlanmazsa teklifimizde revize yapılmaz.

Aracınızın ekstra özellikleri varsa ekspertiz noktasında bulunan satın alma uzmanımız gerekli kontrolleri yapacaktır. Ekspertiz işlemi sırasında bu konuda kendisinden bilgi alabilirsiniz.

Tekliflerimizin geçerlilik süresi 2 iş günü olduğu için randevu alımında bu süreyi aşmıyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca, aracınız ile ekspertiz alanından ayrılıp daha sonra tekrar geldiğinizde araca yeniden ekspertiz yapılması gerekecektir.